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"القومي للمرأة"يشارك احتفال مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي للمرأة

11:37 م الأحد 09 مارس 2025
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    القومي للمرأةيشارك احتفال مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي للمرأة (5)
  • عرض 5 صورة
    القومي للمرأةيشارك احتفال مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي للمرأة (2)
  • عرض 5 صورة
    القومي للمرأةيشارك احتفال مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي للمرأة (3)
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    القومي للمرأةيشارك احتفال مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي للمرأة (4)
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كتبت- نور العمروسي

شارك المجلس القومى للمرأة ممثلا في لجنة العلاقات الخارجية في احتفال مطار القاهرة الدولي باليوم العالمي للمرأة مع المسافرات داخل صالات السفر والوصول.

حيث تم توزيع الورود والهدايا التذكارية وشعار التاء المربوطة على السيدات داخل مطار القاهرة احتفالاً بهذه المناسبة وعرفانا وتقديرا لدور المرأة الهام في المجتمع وللتعريف بجهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة في دعم ومساندة المرأة المصرية في كل مكان.

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