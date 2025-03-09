انتصار السيسي تكرم مجموعة من السيدات المصريات الملهمات

كتب- أحمد عبدالمنعم

كرمت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، مجموعة من السيدات المصريات الملهمات خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وشهدت حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم الأحد بحضور لفيف من عظيمات مصر.

وتم اختيار يوم السادس عشر من شهر مارس لكي يكون يوم للمرأة المصرية التزاماً بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه.