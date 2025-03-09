إعلان

انتصار السيسي تكرم مجموعة من السيدات المصريات الملهمات

10:49 م الأحد 09 مارس 2025

انتصار السيسي تكرم مجموعة من السيدات المصريات المل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم
كرمت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، مجموعة من السيدات المصريات الملهمات خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وشهدت حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم الأحد بحضور لفيف من عظيمات مصر.

وتم اختيار يوم السادس عشر من شهر مارس لكي يكون يوم للمرأة المصرية التزاماً بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تكريم السيدات الملهمات انتصار السيسي يوم المرأة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"لا تخافوا".. الأنفاق: إجراء اختبارات سحب الدخان بالمونوريل هذه الأيام
أزمة جديدة لسائق نقل ذكي مع راكبة روسية.. والأمن يكشف التفاصيل
رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة