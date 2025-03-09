مركز أجيبادم الدولي لصحّة المفاصل IJC.. حلول لمشاكل المفاصل لحياة خالية من الألم

إعلان تحريري

تُعتبر صحّة المفاصل عنصرًا بالغ الأهمية يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة. فقد تؤثر الاضطرابات التي تصيب الورك، والركبة، والكتف، والمفاصل الأخرى سلبًا على الحياة اليومية للأشخاص وتحدّ من حركتهم. تمّ إفتتاح مركز أجيبادم الدولي لصحّة المفاصل بشراكة مع كلية الطب بجامعة أجيبادم لتقديم حلول فعّالة لمثل هذه المشاكل حسب المعايير العالمية. يقع هذا المركز في قلب مدينة إسطنبول في تركيا، وهو مجهّز بأحدث التقنيات الطبيّة، ويتكوّن طاقمه من خبراء من مختلف أنحاء العالم. في بضعة شهور، أصبح مركز أجيبادم الدولي لصحّة المفاصل مرجعاً عالميّاً لتشخيص وعلاج أمراض المفاصل.

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طاقم متكامل من الخبراء وخدمات بمعايير عالمية

يبرزُ مركز أجيبادم الدولي لصحّة المفاصل كوجهة متميزة في مجال جراحة العظام، حيث يستضيف خبراء مشهورين عالميًا من ضمنهم أطباء رائدون مثل البروفيسور جواد برويزي، والبروفيسور سميح طرابيشي، والبروفيسور رمزي توزون، والبروفيسور إبراهيم تونجاي، والدكتور المساعد وحيد إمري أوزدين، والدكتور المساعد كوكسيل ديكمان، والدكتور المساعد كايهان كارايتوغ. وجميعهم يقدّمون خدمات شاملة للمرضى باستخدام أحدث التقنيات الطبية في مجال علاج وجراحة المفاصل.

إنّ مركز أجيبادم الدولي لصحة المفاصل يُعدّ من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في مجال علاج أمراض العظام والمفاصل، حيث يجمع بين الخدمات العلاجية والتدريبية والبحثية تحت سقف واحد. يقدم المركز للمرضى خدمات صحية متكاملة ويستخدم أحدث التقنيات المتطورة لعلاج مختلف حالات المفاصل، مما يمنح المرضى الفرصة للاستفادة من رعاية صحية عالمية المستوى.

يقع مركز أجيبادم الدولي لصحّة المفاصل في قلب مدينة إسطنبول، ويتميّز بموقعه المركزي الذي يسهل الوصول إليه من مختلف البلدان. يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وخبرات طبية متميزة، وهذا يجعله مقصداً للمرضى من جميع أنحاء العالم، ويهدف ليصبح مركزاً رائداً في تشخيص وعلاج أمراض المفاصل بمختلف أنواعها، بدءًا من الحالات البسيطة إلى الجراحات الدقيقة.

حلول لمشاكل المفاصل لجميع الفئات العُمرية

يقدّم مركز أجيبادم الدولي لصحة المفاصل حلولًا متقدمة على مستوى عالمي لمشاكل المفاصل، بما في ذلك الورك، والركبة، والكتف، والسّاعد والمفاصل الأخرى، بهدف تحسين جودة حياة المرضى وتقليل الألم بشكل ملحوظ. يستفيد المركز من أحدث التقنيات الطبية المتطورة ويضم فريقًا من الخبراء المتخصصين المشهورين عالميًا، مما يضمن تقديم أفضل الحلول العلاجية الشاملة التي تغطي جميع احتياجات المرضى في مجال صحة المفاصل، سواء كانت إجراءات غير جراحية أو جراحات دقيقة.

- *أرتروسکوبي* هي عملية جراحية طفيفة التوغل تُجرى لفحص أو علاج مشاكل المفاصل باستخدام أداة رفيعة تُسمى "الأرتروسكوب". هذه الأداة مزودة بكاميرا صغيرة وأضواء، ويتم إدخالها في المفصل من خلال شق صغير جدًا. تُظهر الكاميرا صورًا مفصلة للمفصل على شاشة عرض، مما يساعد الجراح في تشخيص المشكلة أو إجراء العلاج بدقة.

- جراحة تقويم المفاصل *أرتروبلاستي* هي عملية جراحية تهدف إلى استعادة الحركة الطبيعية للمفاصل المتضررة أو المتآكلة، وذلك عن طريق إعادة بناء المفصل أو استبداله كليًا أو جزئيًا. تُستخدم هذه الجراحة لعلاج آلام المفاصل الناتجة عن التهابات المفاصل المزمنة أو لتصحيح التشوهات الحاصلة فيها.

التكنولوجيا الطبيّة المتقدمة والعلاجات المبتكرة

يلتزم المركز الدولي للمفاصل بتقديم أفضل الخدمات لمرضاه باستخدام أحدث التقنيات في تشخيص وعلاج أمراض المفاصل.

- إنّ تقنية *NanoScope™* المستخدمة في المركز عبارة عن نظام تصوير غير جراحي يوفر صوراً مُفصّلة للهياكل داخل المفصل. يتيح التنظير النانوي تشخيصًا سريعًا وفعالًا لأمراض المفاصل ويقدم للمرضى حلولًا من خلال إجراءات أقل تدخلاً. وهذا مفيد بشكل خاص في علاج الإصابات الرياضية وأمراض المفاصل في مرحلة مبكرة.

- الجراحة الروبوتية هي خدمة أخرى يقدمّها مركز أجيبادم الدولي لصحة المفاصل. تعمل الأنظمة الروبوتية على زيادة دقة جراحات استبدال المفاصل، مما يقلل من وقت التعافي ويزيد من راحة المريض. ونتيجة لذلك، يمكن للمرضى العودة إلى أنشطتهم اليومية في مدّة أقلّ، بدون مضاعفات بعد الجراحة.

راحة المريض وسلامته

يلتزم مركز أجيبادم الدولي لصحة المفاصل بتوفير بيئة علاجية مريحة وآمنة للمرضى. يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان شعور المرضى بالأمان طيلة مدّة العلاج وتلقيهم أفضل الخدمات. يقوم طاقم المركز المحترف بإعداد خطط علاج شخصية وفقًا لاحتياجات المريض وتطبيق أنسب طرق لعلاج حالته. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير غرف نقاهة مريحة وحديثة للمرضى للحصول على أفضل تجربة أثناء رحلة العلاج في تركيا.

قصّة محمد حسين من العراق، إستعادة الحركة في مفصل الساعد

تعرّض محمد حسين لإصابة دماغية إثر حادث سير في مدينة بغداد، مما استدعى بقاءه في وحدة العناية المركّزة لأكثر من شهرين. نتيجة لهذه الفترة الطويلة من عدم الحركة، تعرضت مفاصله للتعظم التدريجي، مما تسبب في تقييد شديد للحركة. وللأسف، فقد محمد قدرته على تحريك مفصل الساعد تمامًا.

بعد تشخيص دقيق، تبيّن أن مفصل الساعد جاف تمامًا، وأن التعظّم قد وصل إلى مرحلة متقدّمة، مما جعل الخيار الجراحي الحلّ الوحيد لإعادة قدرته على الحركة. أجرى البروفيسور أتاجان أتالار من مستشفى أجيبادم ماسلاك في مدينة إسطنبول وفريقه الطبي عملية جراحية ناجحة الأسبوع الماضي، وبعدها تمكن محمد من ثني ذراعه للمرة الأولى منذ شهور، في لحظة مؤثرة مليئة بالأمل.

يهدف مركز أجيبادم الدولي لصحة المفاصل إلى توفير أفضل خيارات العلاج والوقاية، محافظًا على سمعته كمرجع عالمي في الرعاية المتخصصة بالمفاصل، مع الحرص الدائم على تحقيق راحة المرضى وتلبية توقعاتهم الصحية. نحن نسهر على تقديم أفضل الحلول العلاجية لمرضانا ونبذل كل جهد للحفاظ على صحتهم. يمكنكم أيضًا الاستفادة من خدماتنا، فلا تترددوا في التواصل معنا. تقييم الملفات الطبية مجاني.

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