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المستشارة أمل عمار تترأس وفد مصر في اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

01:23 م الأحد 09 مارس 2025

أمل عمار

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القاهرة- أ ش أ:


تشارك المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، على رأس وفد رسمي يمثل جمهورية مصر العربية في فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري في نيويورك.


تأتي هذه الدورة تحت عنوان "مراجعة واستعراض التقدم المحرز في منهاج عمل بيجين +30"، حيث ستلقي المستشارة أمل عمار كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية، مستعرضة الجهود الوطنية في دعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.


كما يشارك وفد مصر في عدد من الجلسات والفعاليات التي تعقد على هامش الدورة، والتي تناقش القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تمكين المرأة عالميا، في إطار الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة.

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أمل عمار الأمم المتحدة المجلس القومي للمرأة
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