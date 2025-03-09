"سلامة الغذاء".. 260 ألف طن رسالة غذائية مصدرة والسعودية على رأس الدول المستوردة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي التاسع لعام 2025، وذلك عن الفترة من 1 إلى 7 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 58 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 15 مصنعًا بعموم الجمهورية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 52 زيارة، وتم تسجيل 8 منشآت واعتماد 16 منشأة وجاري إدراج 5 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3011 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1537 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5220 رسالة بنحو 260 ألف طن لعدد 1640 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 أصناف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 50 ألف طن، تليها خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن ، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 70 صنفا بنحو 86 ألف طن.

وما زالت الموالح أيضًا تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 64 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 11 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بنحو 80 ألف طن.

ومثلت السعودية والصومال ولبنان وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 184 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول الأسبوع الماضي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1020 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 820 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 750 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 1000 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1565 رسالة بنحو 320 ألف طن لعدد 725 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 180 صنفا من قمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا، أمريكا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 480 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 260 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 237 رسالة.

وفيما يتعلق بقسم مراقبة الأغذية المستوردة بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 874 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 323 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 91 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 104 مستوردين.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 45 منتجًا و9 شركات، ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 330 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 30 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 12 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 379 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الجيزة، سوهاج، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسوان، كفر الشيخ، الغردقة ، الشرقية، البحيرة، الاسماعيلية ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 49 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 581 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 539 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 362 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

تنفيذ 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في 13 محافظة

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا وأسيوط.

وتم تسجيل 12 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1253 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 141 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1290 منشأة، كما أصدرت الهيئة 1516 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، بني سويف، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 52 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، الفيوم وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 9 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط وقنا، وتم تسجيل 2 وحدة طعام في محافظتي قنا والقليوبية، فيما استوفت 3 وحدات للاشتراطات في محافظات القليوبية، أسيوط وقنا وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 397 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

سلامة الغذاء: 13 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 13 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 56 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة حملة على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة الشرقية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 12 مأمورية رقابية في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الشرقية والبحيرة، وتم تسجيل 8 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي والخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 15 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تجديد تسجيل 31 مركب صيد بالهيئة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 122 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن سمن بدون بيانات وبها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 300 عبوة حلوى منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 10 منشآت غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (لحوم، دواجن، مخبوزات)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 21 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 99 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، تمى الأمديد، المنصورة، ميت سلسبيل، بني عبيد، دكرنس، طلخا، السنبلاوين، بلقاس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 200 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية على عدد 15 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، دار السلام) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 124 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ويبدو عليها علامات الفساد، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية بتنفيذ عدة حملات تفتيشية موسعة بالإضافة إلى حملة أخرى نفذها فرع الهيئة بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 400 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم المرور على سوق أهلاً رمضان للتأكد من جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات، وأخذ تعهدات بالتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.