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ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

11:28 م السبت 08 مارس 2025
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ما بين 4:2 درجات على معظم الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد القاهرة الكبرى السواحل الشمالية
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