محافظ القاهرة: المجتمع المدني والأحزاب باعتبارهم شركاء في التنمية

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات شهر الخير التي نظمها حزب مستقبل وطن بنادي السكة الحديد بمدينة نصر لدعم ومساعدة 500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

شهد الحفل منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي، النواب والشيوخ عن مدينة نصر، ورئيسا حيي شرق وغرب مدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وشدد محافظ القاهرة، على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وثمن محافظ القاهرة، جهود الأحزاب في التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططات التنمية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن العمل الأهلي مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التنسيق مع المجتمع المدني والأحزاب باعتبارهم شركاء في التنمية.

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