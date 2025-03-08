وزير السياحة: نتوقع 15 ألف زائر يوميًا للمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه الكامل

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الدكتور Tanaka Akihiko رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، لبحث تعزيز سبل التعاون المستقبلي في مجال السياحة والآثار في ضوء التعاون القائم بين البلدين، والذي أثمر عن العديد من الإنجازات من بينها المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو، حيث حضر اللقاء، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، وToyama Kei مدير عام الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة، و Morikawa Yuko مديرة الشرق الأوسط بالهيئة، و Biswa Yu رئيس مكتب الهيئة في مصر.

وفي مستهل اللقاء، أعرب شريف فتحي، عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني، في العديد من المجالات لا سيما المتحف المصري الكبير، مستعرضًا ما يشهده المتحف من إقبال كبير من الزائرين منذ بدء التشغيل التجريبي له، حيث يستقبل المتحف نحو 5000 زائر يوميًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يزور المتحف ما بين 13 إلى 15 ألف زائر يوميًا بعد افتتاحه كاملًا في 3 يوليو.

وأوضح أن التشغيل التجريبي للمتحف يعد فرصة جيدة لملاحظة حركة الزيارة داخله لا سيما في وقت الذروة للتأكد من تقديم تجربة متميزة للزائرين من المصريين والسائحين عند الافتتاح الرسمي له، وبما يضمن افتتاحًا رائعًا يليق بالمتحف والذي ينتظره العالم أجمع، ويوفر للزائر تجربة زيارة استثنائية ممتعة.

من جانبه قدم رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية، التهنئة للوزير على افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، واصفًا إياه بالفرصة الكبيرة التي كان ينتظرها الشعب الياباني منذ فترة طويلة، خاصة في ظل ولعه بالحضارة المصرية القديمة، معربًا عن سعادته بالتعاون الذي قدمته الجايكا في مشروع المتحف المصري الكبير، سواء بمساهمات مالية أو فنية عن طريق ترميم القطع الأثرية ونقلها من المتحف المصري بالتحرير للمتحف المصري الكبير.

كما بحث الجانبان، خطط التعاون المستقبلية بشكل عام وبالمتحف المصري الكبير بشكل خاص، لتبادل الخبرات ورفع قدرات كوادر العاملين به، والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية البحثية للمتحف المصري الكبير ليصبح أكبر مركز بحثي إقليمي لدراسة علم المصريات والمتاحف بالإضافة إلى كونه أكبر متحف في العالم للآثار المصرية القديمة، فضلًا عن تدريب دول المنطقة على المهارات التي اكتسبها المرممين والأثريين المصريين في هذا المجال.

جدير بالذكر أن شريف فتحي، كان قد افتتح وعمدة طوكيو، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" وعقد عدد من اللقاءات المهنية السياحية مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات السياحية الياباني وعدد من شركات السياحة العاملة بالسوق الياباني.

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