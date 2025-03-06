استمرار الأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وارتفاع موج البحر 2:1.5 متر فوق مستوى سطح البحر.

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