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زلزال بقوة 4:19 درجة شمال شرم الشيخ.. و"الفلك": لا توجد خسائر

02:24 م الخميس 06 مارس 2025

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كتب- محمد نصار:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس 6 مارس 2025، هزة أرضية على بعد 131 كم شمال شرم الشيخ.

وبحسب بيان معهد البحوث الفلكية، جاءت بيانات الهزة الأرضية على النحو التالي:

- تاريخ الحدوث: 6 مارس 2025.

- وقت الحدوث: 01:42:28 مساءً بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.19 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 28.97 شمالًا.

- خط الطول: 34:80 شرقًا.

- العمق: 19:23 كم.

وقدر ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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زلزال شرم الشيخ المعهد القومي للبحوث الفلكية
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