زلزال بقوة 4:19 درجة شمال شرم الشيخ.. و"الفلك": لا توجد خسائر
كتب- محمد نصار:
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس 6 مارس 2025، هزة أرضية على بعد 131 كم شمال شرم الشيخ.
وبحسب بيان معهد البحوث الفلكية، جاءت بيانات الهزة الأرضية على النحو التالي:
- تاريخ الحدوث: 6 مارس 2025.
- وقت الحدوث: 01:42:28 مساءً بالتوقيت المحلي.
- القوة: 4.19 درجة على مقياس ريختر.
- خط العرض: 28.97 شمالًا.
- خط الطول: 34:80 شرقًا.
- العمق: 19:23 كم.
وقدر ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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