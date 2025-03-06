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رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر

12:16 م الخميس 06 مارس 2025
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    جانب من الاجتماع
  • عرض 3 صورة
    جانب من الاجتماع
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كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، واللواء عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة المدنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ذلك الاجتماع يأتي في إطار متابعة المشروعات التي تقوم بها الدولة في مجال البنية التحتية وتعزيزها بما يخدم مستهدفات التنمية والنهوض بالقطاعات الواعدة، ومعدلات التنفيذ في هذا الشأن.

وأضاف أن الاجتماع تطرّق إلى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع امتداد محور الفريق كمال عامر، وامتداد 3 يوليو وربطه على امتداد محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى موقف التعويضات للمستحقين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن امتداد محور كمال عامر يبلغ طوله 17 كم، ويربط المحور بين الطريق الدائري والدائري الأوسطي.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة صرف التعويضات للمستحقين في أسرع وقت.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محور الفريق كمال عامر
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