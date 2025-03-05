صور- حملات بالجيزة لمنع بيع الألعاب النارية

بيان حكومي بشأن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي في سيناء والإسماعيلية

كتب- محمد نصار:

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة تكثيف الحملات على المحال والباعة وضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على السلامة العامة.

وبحسب بيان صحفي، تابع محافظ الجيزة الحملات التي نفذها حي امبابة لمنع ييع وتداول الألعاب النارية حيث شملت شوارع النصر وأرض الجمعية وعمر بن الخطاب بالقطاع الجنوبي لحي امبابة والتي أسفرت عن رفع عدد من الفروشات المخالفة لبيع الألعاب النارية بالطريق العام و التحفظ عليها ومصادرتها لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محافظ الجيزة حملات حي جنوب الجيزة بشوارع المدبح والكونيسة وجمال عبد الناصر والمعهد الديني والتي أسفرت عن رفع عددِ من بائعي الألعاب النارية والمفترشين للطريق العام وقد تم مصادرة الألعاب النارية لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شن حى العمرانية عددا من الحملات المماثلة بشوارع مستشفى الصدر والعامل ومحمود الذاكى وناصر الثورة وفيصل والتى أسفرت عن ضبط عدد 122 حالة إشغالات وفروشات لبيع الألعاب النارية تم مصادرتها وإيداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

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