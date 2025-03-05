عبد الغفار والمشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025 - 2026، في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع تناول سبل توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية ذات الأولوية، مع تخصيص استثمارات لدعم برامج التدريب والتأهيل للكوادر الطبية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان جودتها، مع التركيز على تحسين المؤشرات الصحية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير أسطول سيارات هيئة الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد على أولوية تحسين صحة المواطنين كجزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء مجتمع أكثر إنتاجية وازدهارًا، وذلك من خلال تحديث المستشفيات، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المواطنين.

وأكد الاجتماع التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل البلاد، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لكل المصريين.