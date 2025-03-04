أحمد أبو الغيط: إعمار غزة أمر ممكن ببقاء أهلها على أرضهم

كتب- محمد شاكر:

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، التي تعقد بالقاهرة أن قمة اليوم حدث هام في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأضاف أبوالغيط: لا يصح أن يتعرض الشعب الفلسطيني للظلم من جديد، مؤكدا أن الإبقاء على نظام الاحتلال لن يجلب سوى استقرار هش ووقتي.

وتابع: نحن أمام واقع مؤلم للفلسطينيين الذين فقدوا كل سبيل للعيش الطبيعي، مؤكدا أن إعمار غزة أمر ممكن ببقاء أهلها على أرضهم.

وواصل: لا ينبغي تهديد السلام بالمنطقة بمشروعات غير واقعية، مشيراً إلى أن منطق تهجير الشعب الفلسطيني أمر مرفوض ولن يؤدي إلى تحقيق السلام، لأن السلام الحقيقي لن يأتي إلا عبر حل الدولتين.