أحمد أبو الغيط: إعمار غزة أمر ممكن ببقاء أهلها على أرضهم
كتب- محمد شاكر:
أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، التي تعقد بالقاهرة أن قمة اليوم حدث هام في تاريخ القضية الفلسطينية.
وأضاف أبوالغيط: لا يصح أن يتعرض الشعب الفلسطيني للظلم من جديد، مؤكدا أن الإبقاء على نظام الاحتلال لن يجلب سوى استقرار هش ووقتي.
وتابع: نحن أمام واقع مؤلم للفلسطينيين الذين فقدوا كل سبيل للعيش الطبيعي، مؤكدا أن إعمار غزة أمر ممكن ببقاء أهلها على أرضهم.
وواصل: لا ينبغي تهديد السلام بالمنطقة بمشروعات غير واقعية، مشيراً إلى أن منطق تهجير الشعب الفلسطيني أمر مرفوض ولن يؤدي إلى تحقيق السلام، لأن السلام الحقيقي لن يأتي إلا عبر حل الدولتين.
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