السيسي يحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة بالقاهرة، أن انعقاد القمة يأتي استجابة للنداء الفلسطيني، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جسيمة تعصف بالأمن والاستقرار.

وأضاف السيسي: إننا نحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن القدس ليست مجرد مدينة بل رمزا لهويتنا وقضيتنا.

وتابع: يجب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، كما نأمل إطلاق مسار سياسي يفضي لحل عادل ودائم للقضية الفلس

طينية.