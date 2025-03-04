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السيسي يحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى

04:55 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة بالقاهرة، أن انعقاد القمة يأتي استجابة للنداء الفلسطيني، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جسيمة تعصف بالأمن والاستقرار.

وأضاف السيسي: إننا نحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن القدس ليست مجرد مدينة بل رمزا لهويتنا وقضيتنا.

وتابع: يجب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، كما نأمل إطلاق مسار سياسي يفضي لحل عادل ودائم للقضية الفلس

طينية.

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