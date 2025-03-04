منحة عيد الفطر 2025.. مواعيد صرف مرتبات وحوافز العاملين بالنقل العام -مستد

كتب- محمد نصار:

قررت هيئة النقل العام بالقاهرة، صرف حوافز شهر فبراير 2025 يوم الاثنين الموافق 10 مارس الجاري.

كما قررت الهيئة، بحسب منشور حصل مصراوي على نسخة من، صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري.

وتقرر كذلك صرف منحة عيد الفطر المبارك لعام 2025 يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية برقم 110 لسنة 2024،

اقرأ أيضًا:

تكسير شوارع وزحام.. 14 صورة ليلية من تطوير سوق العتبة

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة