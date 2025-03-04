برلماني: "قمة القاهرة" الفرصة الأخيرة لعمل عربي مشترك دعمًا للقضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن احتضان مصر القمةَ العربية، اليوم الثلاثاء، له أهمية كبيرة؛ بهدف الخروج بقرارات مصيرية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه .

وقالت عفيفي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الآمال معقودة على نجاح القمة العربية وإصدار قرارات من شأنها تأكيد حق الشعب الفلسطيني في أرضه .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مشاركة عدد من القادة العرب في القمة العربية الطارئة بشأن غزة؛ لا سيما في ظل اتفاق عربي موحد لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية، ورفض جميع مخططات التهجير للفلسطينيين من أراضيهم.

وأشادت عفيفي بدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، فضلًا عن استمرار فتح معبر رفح بشكل متكرر؛ لإدخال المساعدات وإنقاذ حياة الآلاف من الفلسطينيين، رغم الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال لحرمان المدنيين الفلسطينيين من حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: قمة القاهرة هي الفرصة الأخيرة؛ لعمل عربي مشترك دعمًا للقضية الفلسطينية.

ويُشار إلى أن القمة العربية الطارئة بالقاهرة ترفع شعار "قمة فلسطين"، وستبدأ فاعليتها عصر اليوم .