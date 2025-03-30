مديرية التموين بالجيزة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك

كتب- محمد سامي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة عن خطة متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، ومنع أي تجاوزات خلال فترة العيد

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفع حالة الطوارئ في المديريات استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وتتمثل الخطة في الآتي:

_تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسة مدير المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تؤثر على استقرار الحالة التموينية

_متابعة عمل المخابز البلدية لضمان توافر الخبز بجميع أنحاء المحافظة دون أي نقص، مع تنظيم إجازات المخابز بطريقة تضمن التوازن بين احتياجات المواطنين وراحة أصحاب المخابز

_متابعة عمل المطاحن التموينية للتأكد من استمرار العمل خلال العيد، وتوفير الدقيق اللازم للمخابز البلدية، مع تكثيف الرقابة لمنع أي تلاعب في حصص الدقيق

_متابعة مصانع ومستودعات البوتاجاز لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية، والتأكد من عدم حدوث أي اختناقات أو استغلال في الأسعار

_متابعة انتظام صرف المقررات التموينية من خلال التأكد من توافر السلع التموينية في المنافذ المختلفة، وضمان وصولها إلى المواطنين دون أي عوائق

_إعداد خطة مكثفة للتفتيش على المخابز والمحلات التجارية والأسواق لمنع أي مغالاة في الأسعار، والتأكد من التزام التجار بالضوابط التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكدت مديرية التموين بالجيزة أن الحملات الرقابية مستمرة طوال أيام العيد لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.

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