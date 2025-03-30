في الدلتا.. عروض وأنشطة مجانية ضمن احتفالات قصور الثقافة بالعيد

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات مكثفة مجانية بمحافظات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستهل من محافظة المنوفية، بقصر ثقافة شبين الكوم، بعد غد الثلاثاء مع احتفالية تشمل عروضا فنية للموهوبين وفقرات استعراضية لفريق مسرح الطفل، وذلك في تمام السابعة مساءً.

وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء مع احتفالية في العاشرة صباحا ببيت ثقافة ميت أبو الكوم، تتضمن عرض مسرح عرائس، فقرة رسم على الوجه، ورش فنية، وإنشاد ديني، بجانب احتفالية أخرى بقصر ثقافة شبين الكوم في السابعة مساءً.

ويشهد يوم الأربعاء في محافظة الإسكندرية، احتفالية بقصر ثقافة الشاطبي في السادسة مساءً، بمشاركة فرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، وتتضمن لقاء تثقيفيا، ورشة فنية، مسابقة ثقافية و أمسية شعرية.

وفي اليوم نفسه، يشهد النادي الاجتماعي بمطروح عروضا فنية بمشاركة: فرقة مطروح القومية، كورال قصر ثقافة الطفل، وفرقة الطفل للفنون الشعبية، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

أما في محافظة البحيرة، تقدم فرقة التحدي لذوي الهمم، عرضا فنيا بقصر ثقافة وادي النطرون في تمام الثامنة مساءً.

بالإضافة إلى عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، في اليوم التالي.

وفي محافظة الغربية تعرض أفلام عيد الفطر في سينما الشعب في كل من المركز الثقافي بطنطا ومسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى.

كما تقدم الهيئة أفلام العيد أيضا، بكل من قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة أبو المطامير، سينما السادات بالمنوفية، وتقام الحفلات طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتعرض الأفلام بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع إقليم غرب وسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والفروع الثقافية التابعة.

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