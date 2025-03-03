بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلبات بشأن الطاقة المتجددة

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسة المجلس العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الأعضاء المتعلقة بملف الطاقة المتجددة والسياسات الحكومية المرتبطة بها.

جدول أعمال الجلسة:

- طلب النائب مجد الدين بركات وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول استغلال وادي السيليكون المصري.

- طلب النائبة سماء سليمان وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

- طلب النائب محمد عزمي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة الاستراتيجية لاستدامة توفير الطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودور القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

كما تتضمن الجلسة مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول دراسة بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة في مصر"، بالإضافة إلى تقرير لجنة البيئة والقوى العاملة حول دراسة إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.

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