بالصور.. صلاة التَّراويح الأخيرة لشهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لجامع الأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من أخر صلاة تراويح في شهر رمضان 2025 بعدما تعذرت رؤية هلال شوال لعام 14466 هجرية.

وكتبت الصفحة الرسمية على الصور: "اللهم تقبَّل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم".

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شوال لعام 1446 هجرية، وتبين من الرؤية الشريعة عدم ثبوت رؤية الهلال وذلك يوم اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان 2025 وتؤدى اليوم آخر صلاة تراويح في شهر رمضان.