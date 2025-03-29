الجيزة: ضبط 6 أطنان و٥٠٠ كجم من الأسماك المملحة فاسدة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مديرية الطب البيطري تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي خلال إجازة عيد الفطر المبارك نظرًا لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين خلال الأسبوع الجاري والتي أسفرت عن ضبط 6 أطنان و 500 كجم من الأسماك المملحة "رنجة" وفسيخ فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

أوضح المحافظ، أن الضبطيات تضمنت 4 أطنان من الأسماك المملحة "رنجة" الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم وضبط طن من الأسماك المملحة "رنجة" الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ببولاق الدكرور وضبط طن و500 كجم من الأسماك المملحة "رنجة" والفسيخ الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي بأحياء الهرم والعمرانية والعجوزة والوراق.

من جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 10 محاضر حيال المخالفين تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.