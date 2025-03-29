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خلال إعلان رؤية هلال شوال.. المفتي يدعو لأهل غزة ويستعرض خريطة فلسطين المحتلة (صورة وفيديو)

08:38 م السبت 29 مارس 2025

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، دعاء لأهالي غزة وفلسطين، بمناسبة استطلاع هلال شهر شوال، قائلًا: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم على أهل غزة وفلسطين بالأمن والأمان والسلم والسلام وأن يكفيهم بالمعونة وأن يعدل لهم بالفرج والنصر وأن يحوطهم بسياج الحماية والرعاية والعناية".

وأعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد هو أو أيام عيد الفطر المبارك.

وتقدم مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات.

فلسطين حاضرة في إعلان المفتي رؤية هلال شهر شوال (2)

يُذكر أن خريطة فلسطين المحتلة كانت حاضرة في إعلان مفتي الجمهورية، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، حيث تم وضعها على مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بلفتة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وحرصه على أن تكون فلسطين حاضرة في إعلان الرؤية.

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نظير عياد رؤية هلال شوال عيد الفطر 2025 استطلاع هلال شوال دار الإفتاء المصرية
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