الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول، في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وصول الملك السابق أحمد فؤاد الثاني إلى مصر في زيارته السنوية.

وقالت الصفحة: لقد بدأ الملك السابق زيارته لمصر بصلاة الجمعة في مسجد الرفاعي مصحوباً بأحفاده الأمير فؤاد والأميرة فرح نور ووالدتهما الأميرة نوال ظاهر.

كما زار الملك وأحفاده مقابر الأسرة بمسجد الرفاعي.

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