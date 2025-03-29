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الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي

07:34 م السبت 29 مارس 2025
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  • عرض 8 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي (7)
  • عرض 8 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي (6)
  • عرض 8 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي (4)
  • عرض 8 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي (3)
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    الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي (1)
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    الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي (5)
  • عرض 8 صورة
    الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي (8)
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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول، في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وصول الملك السابق أحمد فؤاد الثاني إلى مصر في زيارته السنوية.

وقالت الصفحة: لقد بدأ الملك السابق زيارته لمصر بصلاة الجمعة في مسجد الرفاعي مصحوباً بأحفاده الأمير فؤاد والأميرة فرح نور ووالدتهما الأميرة نوال ظاهر.

كما زار الملك وأحفاده مقابر الأسرة بمسجد الرفاعي.

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