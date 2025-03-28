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رئيس الإمارات يجرى اتصالا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته ويهنئه بالعيد

09:10 م الجمعة 28 مارس 2025

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وكالات:

تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للاطمئنان على صحة فضيلته، داعيًا المولى عز وجل لفضيلته بالشفاء، وأن يديم عليه نعمتى الصحة والعافية، كما تبادل التهنئة مع شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن تقديره لاتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ونبل أخلاقه وأصالته غير المستغربة، وتقديره لجهود سموِّه فى نشر قيم السلام والأخوة والتعايش، داعيًا المولى عز وجل أن يُديم على الإمارات وأهلها وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأمن والاستقرار والازدهار.

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين الإمارات
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