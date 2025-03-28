بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رمضان بمسجد السيدة نفيسة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من شهر رمضان المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

ومن المقرر أن يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "زكاة الفطر ودورها في التكافل الاجتماعي”، بينما تتحدث الخطبة الثانية عن إبراز أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا العزيز.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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