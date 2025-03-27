أسعار تذاكر المتحف المصري في عيد الفطر.. ومواعيد الزيارة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت إدارة المتحف المصري بالتحرير، عن مواعيد الزيارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت إدارة المتحف، في بيان، إن مواعيد الزيارة تكون يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4 عصرًا.

وأوضحت أن أسعار تذاكر الدخول تأتي على النحو التالي:

1- الزائر المصري: 30 جنيهًا.

2- الطالب المصري: 10 جنيهات.

3- الزائر الأجنبي: 550 جنيهًا.

4- الطالب الأجنبي: 275 جنيهًا.

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