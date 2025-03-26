الحكومة توافق على طرح 115 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"

كتب- محمد سامي:

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جلسته رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025، كما وافق على طرح إعلان "سكن لكل المصريين 7"، والذي يتضمن توفير 115 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين بمختلف الفئات.

وبحسب تفاصيل الطرح الجديد، سيتم تخصيص 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، وذلك استكمالًا لمراحل المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة، وفق أنظمة سداد ميسرة، بما يتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، والتوسع في بناء المجتمعات السكنية الجديدة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال أنظمة التمويل العقاري المدعومة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| الأرصاد: الحرارة 33 درجة على القاهرة.. وغدا الذروة

"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

صور- وزير الإسكان: بدء تنفيذ 494 شقة في مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط

أعمدة تحت الأهرامات.. جدل يتجدد وعلماء يكشفون الحقيقة