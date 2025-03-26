برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض

كتب- نشأت علي:

قالت د.شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، جاء متوازنًا ويحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحية، وكذلك يضمن حق المريض، مشيرةً إلى أن القانون جاء بعد فترة انتظار طويلة، وحظي بمناقشات واسعة، ليخرج قانونًا يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

ونوهت نبيه، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، بأن القانون شهد تعديلات كثيرة خلال المناقشات، استجابةً لمطالب الأطباء من أجل تحقيق توازن بين عمل الطبيب وحق المريض، وليحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحية، مؤكدةً أن القانون جاء بصورة متكاملة يتماشي مع تطورات العصر في المجال الطبي، ويكون لدينا قانون؛ خصوصًا بما يتعلق بمعالجة قضايا كانت شائكة بين الطبيب والمريض.

وأوضحت نبيه أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية؛ بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.

وتابعت البرلمانية: كما أن القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض؛ والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وأشادت نبيه بموافقة مجلس النواب على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بخفض الغرامة المقترحة على الأطباء في حالة الأخطاء غير الجسيمة في القانون من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه كحد أدني مع النزول بالحد الأقصى ليكون 100 ألف جنيه، لافتةً إلى أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء؛ حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة، مشيرةً أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.