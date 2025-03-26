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بث مباشر| احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

02:22 م الأربعاء 26 مارس 2025

وزارة الأوقاف

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كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الاحتفالية تضمن كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قام بعدها بإهداء الرئيس نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وجاء البث المباشر احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر

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وزارة الأوقاف ليلة القدر الرئيس عبدالفتاح السيسي
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