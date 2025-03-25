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رسميًا.. النادي الأهلي يشكو برنامج "ملعب البلد"

02:52 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الكابتن محمود الخطيب

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كتب - محمد سامي:

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد حلقة برنامج «ملعب البلد» المذاعة بتاريخ 22 مارس 2025، عبر قناة «صدى البلد» الفضائية، ومقدم البرنامج.

وبحسب بيان، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد النادي الأهلي في شكواه أن الحلقة تضمنت مخالفة للضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي نفس الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك بالأمس حول نفس حلقة البرنامج.

ويتنظر النادي الأهلي إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يأتي ذلك بعد أن تقدم نادي الزمالك بشكوى مماثلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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النادي الأهلي محمود الخطيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برنامج ملعب البلد
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