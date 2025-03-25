قبل فترة أقصى الاحتياجات.. سويلم يوجه بتحسين حالة الري في النقاط الساخنة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة الفيوم، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل .

وتم استعراض، خلال الاجتماع، الميزان المائي بالمحافظة، ومساحات الأراضي المخدومة بشبكات الصرف المغطي بمساحة ٢٧٦ ألف فدان، ومساحات الأراضي المخدومة بالمساقي المطورة والبالغة ٢٩ ألف فدان ، وموقف تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظة بإجمالى ١٤١ رابطة، واستعراض جهود الوزارة خلال العامَين الماضيَين لتحسين نوعية المياه ببحيرة قارون، والتي أدت إلى تحسن نوعية المياه بالبحيرة؛ وهو ما انعكس إيجابيًّا على أعمال الصيد بالبحيرة .

وتم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف بالمحافظة بإجمالي (١٨٠٠) أمر تطهير للترع و(٦٤٣) أمر تطهير للمصارف، وموقف تسجيل بيانات التطهيرات على منظومة تطهيرات الترع والمصارف، وموقف التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين؛ حيث تم تطهير ٤٢٣٠ كيلومترًا من المساقي حتى تاريخه، وموقف تأهيل الترع بالمحافظة بإجمالي ١٨٠ كيلومترًا حتى تاريخه، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع بمحافظة الفيوم بإجمالي ١٣٢ بوابة على الترع؛ حيث يجري صيانة عدد (٢) بوابة حاليًّا وباقي البوابات تعمل بحالة حسنة، وموقف الإعداد لتنفيذ عملية إحلال وتجديد سحارة الحيار على مصرف البطس ك ٢١ بالدفع النفقى الهيدروليكى ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية"؛ حيث يجري حاليًّا اتخاذ اللازم لإعداد موقع العملية ومراجعة التصميمات والرسومات للعملية، وموقف إزالة التعديات بالمحافظة، خلال الموجة (٢٤) و(٢٥) للإزالات بإجمالي (٧٧) إزالة ، وموقف متابعة إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية بنطاق المحافظة .

واستعرض وزير الري أيضًا موقف التعامل مع النقاط الساخنة بالمحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات من أجهزة الري بالمحافظة؛ لتحسين حالة الري بهذه المواقع قبل فترة أقصى الاحتياجات، مثل البدء في تنفيذ شبكة المصارف الزراعية بمنطقة قوته، وطرح عملية تأهيل مجرى مص محطة القاطع، وطرح عملية تأهيل حوض المص لمحطة البطس القديمة، وتغيير موقع الهدار على بحر الفلاحة لتحسين حالة الري، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على بحر الملعب، وطرح عقد لتشغيل وصيانة محطات الرفع بنظام الخلط الوسيط المغذية لترع بحر الحبار والجمهورية وبحر راجح وأبو دنقاش وبحر الأوسية، وتنفيذ شبك أعشاب وصاولات أمام عدد من السحارات، وطرح عمليات لرفع كفاءة وإحلال وتجديد وحدات الطوارئ ومولدات الديزل بمحطات القاطع الشرقي والقاطع الغربي وبطس سعيد، وطرح عملية إحلال وتجديد محطة كوم أوشيم، والاستبدال بوحدات الديزل وحدات تعمل بالكهرباء .

ونوه بيان "الري" بأنه تم استعراض خطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وإعادة توزيع القوى البشرية بين الإدارات المختلفة بمحافظة الفيوم، وأيضاً إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وموقف حصر المساحات والأراضي المميزة المملوكة للوزارة ومقترحات استثماراتها، وموقف السكن الإداري وحالة المباني الإدارية التابعة لوزارة الري بالفيوم، وموقف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين بالفيوم .















