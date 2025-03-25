خدمات عامة للمواطنين.. النواب يحيل 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات للحكومة

كتب- نشأت علي:

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، لتنفيذ ما بها توصيات.

وضمت قائمة التقارير المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة ما يلي:

1. العضو محمد حمدى دسوقي، بشأن تحويل خطوط إنتاج مخبز الأربعين مدينة أسيوط المملوك للمحافظة من العيش الشامي إلى عيش بلدي – محافظة أسيوط.

2. العضو عبد الله لاشين، بشأن استكمال الأعمال لكلاً من مستشفي أبو كبير المركزي الجديد، والوحدة الصحية بقرية القراموص – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية.

3. العضو سناء السعيد، بشأن سرعة استكمال العمل بمستشفي ساحل سليم – محافظة أسيوط.

4. العضو أحمد الشريف، بشأن سرعة نقل إدارة منطقة العامرية الطبية من منطقة القباري إلي داخل العامرية – محافظة الإسكندرية.

5. العضو رشا أبو شقرة، بشأن توفير جهاز الإنعاش القلبي بالمؤسسات الحكومية والنوادي الرياضية والفنادق ومحطات القطار ومترو الأنفاق.

6. العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة رفع مياه في الرياح التوفيقي لوصول المياه إلي ترعة الألفية بكفر الحوالة وذلك علي قطعة أرض أملاك دولة مساحتها قيراط وخمسة أسهم بحوض الريحانة مركز القناطر الخيرية تابعة لوزارة الأوقاف – محافظة القليوبية.

7. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة تخصيص خمسة مواقع يتبع كل منها المجالس القروية التابعة لمركز ومدينة دار السلام لإنشاء مقابر لأهالي المركز وذلك لعدم وجود أماكن لدفن الموتي بالمقابر القديمة مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

8. العضو ريهام عبد النبي، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلي بعض المناطق المحرومة بمدينة أسوان – محافظة أسوان.

9. العضو أحمد الشناوي، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال محور أبو تيج – مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط.

10. العضو سناء السعيد، بشأن سرعة استكمال إنشاء كوبري (أبو تيج – ساحل سليم) – محافظة أسيوط.

11. العضو عايدة السواركة، بشأن إنشاء دار مناسبات بقرية قبر عمير بمحافظة شمال سيناء.

12. العضو عايدة السواركة، بشأن إنشاء دار مناسبات بقرية أبو العراج بمحافظة شمال سيناء.

13.العضو محمد طلبة، بشأن تصميم هوية بصرية متكاملة لمحافظة الإسماعيلية تعكس تاريخها العريق وجمال طبيعتها الفريدة.

14. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن هدم وبناء مدرسة الخياط بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

15. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغيير اسم مدرسة كوم الذهب الإعدادية إلى مدرسة أبو المكارم الطراوي الإعدادية بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

16. العضو هشام سعيد الجاهل، بشأن إحلال كلي لمدرسة رشيد الثانوية بنات التابعة إلى إدارة رشيد التعليمية – بمركز رشيد محافظة البحيرة.

17. العضو سامى توفيق، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية تجارية بناحية قرية سدمنت بمركز أهناسيا – محافظة بني سويف.

18. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن نقل ولاية ملعب تابع لنادي شباب ناصر لأبناء الشعب بمنطقة الحمراء تقاطع شارع التحكم المركزي وعزت جلال من المحافظة إلي وزارة الشباب والرياضة – محافظة أسيوط.

19. العضو هناء سرور، بشأن رفع كفاءة بعض محولات وشبكات الكهرباء بمحافظتي المنوفية والغربية.

20. العضو ريهام عبد النبي، بشأن إنشاء مركز شباب بعزبة الفرن بمنطقة عزب كيما جنوب مدينة أسوان – محافظة أسوان.

21. العضو سميرة الجزار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله وتتحول الرخصة إلى رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج.

22. العضو بلال النحال، بشأن عمل ملعب لمركز شباب سرنباي علي قطعة أرض غير مستغلة ملك وزارة التضامن الاجتماعي – مركز المحمودية – محافظة البحيرة.

23. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مركز شباب ناحية نجع الدير – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

24. العضو دعاء عريبي، بشأن تزويد مناطق (سيجر، العجيزي، قحافة، سبرباي) بماكينات صراف آلي لبنكي مصر والأهلي بمدينة طنطا – محافظة الغربية.

25. العضو خالد الحداد، بشأن عمل محطة وسيطة في مكان أرض مقلب القمامة بمنشأة الجمال- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

26. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة تأهيل ورصف شارع صلاح سالم وشارع 26 يوليو والشوارع الجانبية بمنطقة غرب البلد مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

27. العضو شيرين القشاش، بشأن سرعة البدء في أعمال مكتب بريد دكما – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

28. العضو أحمد أبو زيد، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض داير الناحية رقم 11 زمام قرية كفر فيشا لصالح هيئة البريد المصري لإنشاء مكتب بريد عليها بالجهود الذاتية بقرية كفر فيشا الكبري – مركز منوف – محافظة المنوفية.

29. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مركز شباب ناحية عرب العطيات – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

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