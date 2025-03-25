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وزيرا الأوقاف والإسكان يجتمعان لبحث التعاون المشترك

10:49 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اجتمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، الثلاثاء، استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالدكتور أسامة الأزهري والوفد المرافق له، مهنئًا إياهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ومثمِّنًا التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات؛ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، عن سعادته باللقاء، مشيدًا بالتعاون بين الوزارتين في مختلف الملفات المشتركة، وموجهًا الشكر للمهندس شريف الشربيني على سرعة توجيهه ببحث جميع المنازعات وتسويتها بين الجهات التابعة للوزارتين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المثمر بين الوزارتين؛ بما يسهم في دعم المشروعات التي تخدم المواطنين وتحسِّن جودة الحياة، وتتيح الاستغلال الأمثل للموارد والأصول.

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الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المهندس شريف الشربيني
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