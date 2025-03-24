التنمية المحلية: تحسين كفاءة الإنفاق وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للمحافظات

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار، مع التركيز على تلبية الاحتياجات ذات الأولوية والخدمات الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، كما تسعى إلى تعزيز قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك اهتمامًا خاصًا بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة العديد من المشروعات، خاصة في مجال البنية التحتية، مثل منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية التي تم تطويرها وإنشاؤها مؤخرًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حيث ناقش الاجتماع الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023/2024، بحضور عدد من النواب وقيادات الوزارة.

في بداية الجلسة، رحب الدكتور فخري الفقي بالوزيرة، مشيدًا بمشاركتها الأولى في اجتماعات اللجنة، كما أثنى عدد من النواب على جهودها في إدارة الملفات التي تهم المواطنين منذ توليها المسؤولية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي، والتي تضمنت تخصيص نحو 2 مليار جنيه لدعم التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مثل تحسين الخدمات، دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

كما أشارت إلى تمويل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المجازر الحكومية، وتحسين المخططات العمرانية، بالإضافة إلى تطهير مصرف كيتشنر، وهو مشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارتي الإسكان والري في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، حيث تم وضع خطة زمنية للانتهاء منه بحلول نهاية عام 2026.

كما تناول الاجتماع مستجدات تطوير التكتلات الاقتصادية في إطار برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وخاصة بمحافظتي قنا وسوهاج، مع التركيز على صناعات مثل الأثاث والنسيج، بالإضافة إلى مناقشة نسب الترفيق بالمناطق الصناعية.

وفيما يتعلق بالمجازر الحكومية، أوضحت الوزيرة أنه سيتم تسليم 17 مجزرًا حكوميًا بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الوزارة تتبنى نهجًا استثماريًا للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة، إلى جانب حل مشكلة مخلفات المجازر من خلال إنشاء وحدات لإنتاج الطاقة الحيوية والأسمدة العضوية.

أما فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة، شددت الوزيرة على حرص الوزارة على استكمال كافة مشروعات المنظومة في جميع المحافظات، بما في ذلك إنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة.

وفي ختام الجلسة، وجهت الوزيرة قطاع التفتيش والرقابة بمتابعة بعض الشكاوى التي طرحها النواب، ومن بينها شكاوى في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

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