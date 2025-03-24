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ما حكم قراءة القرآن جماعيًا؟.. المفتي يجيب

08:55 م الإثنين 24 مارس 2025

الدكتور نظير عياد

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كتبت -داليا الظنيني:

شدد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على أن البدعة المذمومة شرعًا هي التي تتضمن الطعن في الدين أو الإضافة إليه بغير دليل.

وقال عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قراءة القرآن جماعيًّا، فهي من الأمور المستحبة.

واستشهد مفتي الجمهورية بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وقوله: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده».

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الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية برنامج اسأل المفتي نظير عياد ببرنامج اسأل المفتي الإعلامي حمدي رزق حكم قراءة القرآن جماعيا
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