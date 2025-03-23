مقترحات جديدة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة والاستعداد مبكرًا لها

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة تبدأ من الآن؛ لضمان تحقيق العدالة التعليمية والحد من الظاهرة التي تؤثر سلبًا على مستقبل الطلاب والمنظومة التعليمية ككل.

إجراءات عاجلة لمكافحة الغش

وأشار حجازي، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى مجموعة من الحلول التي يمكن تنفيذها في الوقت الحالي؛ وهي:

- تشديد الرقابة الإلكترونية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة اللجان الامتحانية.

- تعزيز إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان وتأمين محيط المدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة، وليس الاكتفاء بالبوابات فقط.

- تغليظ العقوبات على الطلاب والملاحظين ومراقبي الكاميرات ورؤساء اللجان في حالة اكتشاف أي حالة غش لم يتم منعها.

- توعية الطلاب وأولياء الأمور بمخاطر الغش وأضراره من خلال حملات موسعة يشارك فيها فنانون ورجال دين وتربويون وإعلاميون.

- تقليل الضغط على التخصصات الجامعية من خلال توفير بدائل مناسبة والتسويق لها بشكل جيد، لتخفيف المنافسة الشديدة التي تدفع بعض الطلاب للغش.

- الاستعانة بشركات متخصصة في الأمن السيبراني لحماية الامتحانات رقميًّا ومنع أية محاولات للاختراق أو التسريب.

- إتاحة آليات سرية للإبلاغ عن حالات الغش دون الكشف عن هوية المبلغ لحماية النزاهة الأكاديمية.

مقترحات مستقبلية للقضاء على الغش نهائيًا

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي المساعد أن الحل الجذري لمشكلة الغش يتطلب تطوير نظام الامتحانات بالكامل، من خلال:

- إعداد بنوك أسئلة قوية وفق أسس علمية تتيح إنتاج نماذج متعددة من كل اختبار، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- تطبيق الاختبارات الإلكترونية باستخدام أسئلة متنوعة مأخوذة من بنوك الأسئلة، بحيث تختلف في المحتوى لكنها تتساوى في مستوى الصعوبة.

- إعادة هيكلة مفهوم كليات القمة وتشجيع الطلاب على الالتحاق بمسارات دراسية مختلفة تتناسب مع قدراتهم وميولهم.

- مساعدة الطلاب في اكتشاف مهاراتهم وتوجيههم نحو المجالات الدراسية المناسبة لهم، بدلًا من التركيز فقط على تحقيق أعلى الدرجات لدخول كليات محددة.

وأكد الدكتور حجازي أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية، وتوفير بيئة عادلة للطلاب، مشددًا على أهمية بدء التنفيذ الفعلي لهذه المقترحات من الآن، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة المقبلة.

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