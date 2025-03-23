صرف زيادات بطاقة التموين والتلاعب بوزن الرغيف.. "التموين" تكثف الرقابة على الأسواق

كتب- محمد سامي:

تفقد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جولة بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، مخزنًا تابعًا للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعددًا من المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود، وبدالي التموين، ومجمع استهلاكي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية.

وأكد أبو المجد أن الجولة تأتي في إطار توجيهات معالي الدكتور الوزير، وكذلك جهود الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق؛ لضمان استقرار الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار نائب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة حريصة على متابعة جودة الخبز المدعم والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات القياسية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين.

وشدد أبو المجد على أهمية قيام مديريات التموين بالتأكد من صرف الزيادات المقررة على البطاقات التموينية، والتي تشمل 125 جنيهًا لبطاقة الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق عملية الصرف؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.

وتم تحرير محضر، خلال جولة على أحد المخابز البلدية، بعد ضبطه يتلاعب بوزن الرغيف المدعم؛ حيث تبين أن هناك نقصَ وزن بمقدار 20 جرامًا عن الوزن المقرر، حيث الوزارة لن تتهاون مع أية محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين، وتم توجيه تحذير شديد اللهجة إلى جميع المخابز التي تم المرور عليها بعدم التلاعب بأوزان الخبز المدعم، وتم التشديد على أن أية مخالفة ستتم مواجهتها بإجراءات قانونية صارمة.

وشدد اللواء وليد أبو المجد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور الوزير بشأن الوجود الميداني والمرور على جميع المنشآت التموينية والتأكد من التزامها بالقوانين والمعايير المحددة، لافتًا إلى أن الجولات المفاجئة تُعد وسيلة فعالة لرصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

وأوضح نائب الوزير أن الجولة تضمنت أيضًا متابعة محطات الوقود؛ للتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار أو الكميات، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضبط السوق وضمان استقرار الإمدادات البترولية.

وأوضح الأستاذ نصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومنظومة الدعم، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بمتابعة المخابز ومحطات الوقود وضبط أي تجاوزات قد تؤثر على توافر السلع والخدمات التموينية، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات.