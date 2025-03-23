مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل في مجموعه.. والحكومة تطلب إعادة المداولة

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون العمل فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة مقبلة.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة سوف تتقدم بطلبات إعادة مداولة على عدد من المواد يتم دراستها حاليا بمجلس الوزارء.

وشهدت جلسة المجلس اليوم، الموافقة على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وتكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

اليوم.. البرلمان يواصل نظر قانون العمل الجديد ويناقش "المسئولية الطبية"

تحرك برلماني بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق