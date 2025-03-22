الرئيس السيسي: النمو السكاني يمنع تقديم خدمة جيدة في التعليم والصحة



كتب- عمرو صالح:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني لمصر يمنع تقديم خدمة جيدة في أي مجال من المجالات، سواء تعليم أو صحة وبما فيها أزمة الحضانات.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، أنه تم طرح فكرة تحويل فصل أو فصلين من كل مدرسة لدور حضانة، وذلك لزيادة أعداد الحضانات وإعطاء فرصة أيضا لتقديم الدور الذي نحتاج إليه لمساعدة المرأة المعيلة والإعداد لصالح التعليم، مضيفا «عندنا أكثر من 50 ألف مدرسة ولو حطينا فصل أو إثنين فيهم هيكون 50 ألف أو 60 ألف حضانة.

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