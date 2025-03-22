"زراعة النواب" تطالب بسرعة صرف مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أهمية إعلان الحكومة عن توفير 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن من المزارعين، مع توجيهات بسداد المستحقات قبل عيد الفطر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز دعم المزارعين وتضمن حصولهم على حقوقهم المالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه "الحصري"، في بيان، السبت، الشكر للحكومة لاستجابتها لتوصيات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتي أكدت ضرورة صرف مستحقات المزارعين الذين قاموا بتوريد القطن وفق أسعار الضمان المحددة مسبقًا، وذلك بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر الصرف.

وثمّن رئيس اللجنة، قرار وزارة المالية بتحمل 2000 جنيه دعم عن كل قنطار قطن يتم توريده، وذلك لتعويض المزارعين بعد انخفاض الأسعار العالمية عن السعر الذي حددته الحكومة في بداية الموسم، مما يؤكد التزام الدولة بدعم الفلاحين.

تشجيع زراعة القطن وتعزيز الإنتاج

أشار "الحصري"، إلى أن هذه الخطوة تشجع المزارعين على التوسع في زراعة القطن بالمواسم المقبلة، بما يدعم خطة الدولة في النهوض بالقطن المصري، خصوصًا مع تطوير مصانع غزل المحلة، التي تهدف لأن تصبح أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم، مما يعزز التصدير واستعادة الريادة العالمية في هذا القطاع.

مطالبة بسرعة صرف مستحقات مزارعي الدقهلية

كشف النائب عن بدء الحكومة في صرف المستحقات على مستوى الجمهورية قبل العيد، باستثناء محافظة الدقهلية، بسبب تأخر بحث جودة القطن المورد والذي بلغ 158 ألف قنطار.

وطالب بصرف مستحقات مزارعي الدقهلية فورًا بعد إجازة عيد الفطر، وبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد بالمحافظة، ومراجعة دور وزارة الزراعة في توفير البذور لمواجهة المشكلة مستقبلًا.

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