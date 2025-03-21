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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصديق بجنوب سيناء

11:41 ص الجمعة 21 مارس 2025

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصديق بجنوب سيناء

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الصديق بمدينة نويبع، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ عبدالكريم يوسف الغيطاني.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "أمك ثم أمك ثم أمك"، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأم.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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صلاة الجمعة مدينة نويبع محافظة جنوب سيناء عبدالكريم يوسف الغيطاني
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