أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

وزارة الثقافة تطلق مشروع "الليلة الكبيرة في كل مكان"

كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على معظم الأنحاء بالإضافة إلى كون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 مارس 2025

الطقس في القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة – الصغرى 13 درجة

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 22 درجة – الصغرى 12 درجة

الطقس في الإسكندرية السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة – الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة – الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء: العظمى 24 درجة – الصغرى 15 درجة

سلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة – الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة – الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة – الصغرى 14 درجة



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