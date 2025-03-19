مدبولي: انتهاء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والتضخم بدأ ينخفض بصورة كبيرة

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي تحدث في الفعاليات خلال الأيام الماضية عن الأوضاع في المنطقة، ومع ذلك أفرد الوقت لشرح موقف الاقتصاد المصري، وأكد أنه يشهد مؤشرات إيجابية، وبدأت الأوضاع الاقتصادية تتحسن فعليًا بصورة كبيرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،أنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وبدأ التضخم في الانخفاض بصورة كبيرة، ومؤشر مديري المشتريات أصبح إيجابيًا لمدة شهرين متتاليين، وزاد احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي، وزادت تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى المؤشرات الإيجابية عوائد الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنه كان في لقاء مع الرئيس السيسي برفقة وزير الاتصالات، وسيعرض خلال الأسبوع المقبل مع وزير الاتصالات المبادرة التي يتبناها الرئيس السيسي و تتبناها الدولة في تخريج خريجين على أعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعتبارًا من منتصف العام الحالي.

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