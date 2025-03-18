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نقيب المهندسين يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويدعو لموقف عربي موحد

09:10 م الثلاثاء 18 مارس 2025

المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:
أدان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في خرق سافر للهدنة المعلنة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، في استمرار لنهج الاحتلال الوحشي في التصعيد بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد النبراوي في بيان، أن هذا القصف، الذي جاء رغم إعلان الهدنة، يعكس استهتار الاحتلال بكافة المواثيق الدولية، واستمراره في سياسة القتل والتدمير بحق الأبرياء، وسط تواطؤ دولي وصمت غير مقبول.

كما أدان بشدة الدعم الأميركي المباشر وغير المباشر لهذا العدوان، من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المحدود للاحتلال، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية الدماء الفلسطينية التي تُراق، بسبب تشجيعها للكيان الصهيوني على التمادي في جرائمه دون أي رادع.

وأشار النبراوي إلى أن الاستهداف الأميركي للدول والقوى المناصرة لفلسطين، ومحاولات فرض الهيمنة بالقوة العسكرية، يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويؤكد ازدواجية المعايير التي تنتهجها واشنطن، حيث تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تدعم الاحتلال في جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين.

ودعا نقيب المهندسين المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها في إيقاف هذا العدوان الوحشي، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة ضد المدنيين العزل، ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي المقدم له.

كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد يرتقي إلى مستوى الحدث، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وأكد النبراوي أن نقابة المهندسين المصرية تجدد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في التحرر والاستقلال، مع رفض أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

واختتم النبراوي بيانه بالتشديد على ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مع ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يدعمهم أمام المحاكم الدولية.

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طارق النبراوي نقيب المهندسين قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي
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