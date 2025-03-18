موعد فتح باب التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

ووفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.

موعد فتح باب التظلم:

وسيفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من 23 مارس الجاري إلى 24 أبريل المقبل، كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرسائل التي سيتم إرسالها من صندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

كما يمكن معرفة النتيجة من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي على رقم 9311.

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