إعلان

هل تم تشويه الحديقة المتحفية بالمتحف المصري في حفل إفطار جماعي؟

02:40 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الحديقة المتحفية بالمتحف المصري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أكد مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تشويه الحديقة المتحفية في حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم أمس الاثنين، غير صحيح، وأمر مكذوب.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "أقيم حفل الإفطار الجماعي لشركة خاصة، كأي حدث يقام بالمتحف، بعلم المجلس الأعلى للآثار، وفق كافة الضوابط المتبعة".

وحول بعض البانرات التي تدلت على مبنى المتحف، أضاف المصدر: "هذه أمور فنية خاصة بالإضاءة، وليس بها أي شيء يقلل من قيمة المتحف الذي يعد أثرا في حد ذاته، وإنما هي أمور جمالية تمنح الحفل مزيدا من الجماليات الفنية".

اقرأ أيضًا:

"لا تتعرضوا للشمس".. بيان جديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس

منحة عيد الفطر.. السكة الحديد تخاطب وزير النقل لصرف 26.6 مليون جنيه للعاملين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحديقة المتحفية بالمتحف المصري المتحف المصري الآثار السياحة تشوية الحديقة المتحفية بالمتحف المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر