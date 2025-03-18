هل تم تشويه الحديقة المتحفية بالمتحف المصري في حفل إفطار جماعي؟

كتب- محمد شاكر:

أكد مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تشويه الحديقة المتحفية في حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم أمس الاثنين، غير صحيح، وأمر مكذوب.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "أقيم حفل الإفطار الجماعي لشركة خاصة، كأي حدث يقام بالمتحف، بعلم المجلس الأعلى للآثار، وفق كافة الضوابط المتبعة".

وحول بعض البانرات التي تدلت على مبنى المتحف، أضاف المصدر: "هذه أمور فنية خاصة بالإضاءة، وليس بها أي شيء يقلل من قيمة المتحف الذي يعد أثرا في حد ذاته، وإنما هي أمور جمالية تمنح الحفل مزيدا من الجماليات الفنية".

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