"خدم السنة النبوية".. الأزهر الشريف ينعي أبو إسحاق الحويني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى الأزهر الشريف، الشيخ أبا إسحاق الحويني، الذي وافته المنية اليوم، بعد عمر ناهز 69 عامًا، سخَّر فيه وقتَه وجهدَه لخدمة السنة النبوية وعلومها.

وتقدَّم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وطلابه ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشيخ الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

وأعلن حاتم الحويني نجل الداعية أبو إسحاق الحويني وفاة والده قبل قليل بإحدى مستشفيات قطر .

وكان الشيخ أبو إسحاق الحويني قد تعرض لأزمة مرضية نقل على إثرها لإحدى مستشفيات قطر.

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