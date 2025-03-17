الرئيس السيسي يمازح الفنان سامح حسين: "فين القطايف؟"

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج الفنان سامح حسين "قطايف"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حفل الإفطار الذي نظمته القوات المسلحة، بحضور عدد من قيادات الجيش والأفرع الرئيسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والإعلاميين والصحفيين، بدأ الرئيس السيسي حديثه بمزحة لطيفة مع الفنان سامح حسين، حيث سأله: "فين القطايف يا حسين؟"، في إشارة إلى اسم البرنامج، ليرد الفنان مازحًا: "اتاكلت كلها يا ريس".

ثم تابع الرئيس السيسي حديثه بسؤال آخر: "صرفتوا كام على الدعاية يا حسين؟"، ليجيب الفنان بأن البرنامج تم إنتاجه "لوجه الله"، دون إنفاق أي أموال على الدعاية، مؤكدًا أن الجمهور المصري هو من تولى مهمة الترويج للبرنامج بشكل تلقائي.

وواصل الرئيس المزاح بسؤال آخر: "طيب طالما مصرفتوش فلوس على الدعاية، حققتوا كام (أرباح) من البرنامج؟"، مما أثار ضحك الحضور.

وأشاد الرئيس السيسي بمحتوى برنامج "قطايف"، مؤكدًا أنه يقدم مادة إعلامية مميزة تليق بالشعب المصري، وتعكس قيمًا إيجابية وتفاعلًا مجتمعيًا راقيًا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مثل هذه البرامج تسهم في تعزيز الروح الإيجابية وترسيخ القيم التي يتميز بها المجتمع المصري.