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رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 6 إبريل

02:32 م الإثنين 17 مارس 2025

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة للشيوخ
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